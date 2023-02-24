Сорокин Тимофей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Тимофей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1861

Отец: Сорокин Семен Кириллов

Мать: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
02.02.1890

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1892

Дочь: Гордеева Васса Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Рождение ребёнка
26.11.1899

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Евгения Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Сорокин (отсутствует) Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Рождение ребёнка
07.09.1910

Сын: Сорокин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Смерть
Неизвестно
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