Сорокин Тимофей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1861
Рождение ребёнка
02.02.1890
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1892
Дочь: Гордеева Васса Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
26.11.1899
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Евгения Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Сорокин (отсутствует) Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
07.09.1910
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Смерть
Неизвестно