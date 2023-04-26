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Сорокин Семен Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

03.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сорокин Кирилл Васильев

Мать: Гликерия

Бракосочетание
23.04.1845

Жена: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
20.01.1846

Дочь: (Сорокина) Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
08.05.1847

Сын: Сорокин Николай Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
26.08.1848

Сын: Сорокин Фиоктист Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
02.12.1850

Сын: Сорокин Антон Семенов

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
15.04.1853

Сын: Сорокин Василий Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
13.10.1855

Сын: Сорокин Алексей Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Сорокин Илья Семенов

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
22.02.1861

Сын: Сорокин Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Рождение ребёнка
14.11.1866

Сын: Сорокин Филипп Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна

Смерть
03.06.1895

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