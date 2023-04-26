Сорокин Семен Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти03.06.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сорокин Кирилл Васильев
Мать: Гликерия
Бракосочетание
23.04.1845
Рождение ребёнка
20.01.1846
Дочь: (Сорокина) Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Рождение ребёнка
08.05.1847
Сын: Сорокин Николай Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Рождение ребёнка
26.08.1848
Сын: Сорокин Фиоктист Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Рождение ребёнка
02.12.1850
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Рождение ребёнка
15.04.1853
Сын: Сорокин Василий Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Рождение ребёнка
13.10.1855
Сын: Сорокин Алексей Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Сорокин Илья Семенов
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Рождение ребёнка
22.02.1861
Сын: Сорокин Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Рождение ребёнка
14.11.1866
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Потаповна
Смерть
03.06.1895