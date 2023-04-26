Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Лукерья Кириллова
Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Васильев
Смерть
Неизвестно