Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия

Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Кирилл Васильев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сорокин Семен Кириллов

Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Васильев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Лукерья Кириллова

Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Васильев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Васильев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.