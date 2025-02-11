Сорокин Антон Семенов
мужской, родился 02.12.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСорокин Семен Кириллов12.04.1826 г.р.
МатьСорокина Феодосия Потаповна1823 г.р.
Супруги
Дети
(Сорокина) Евгения Антонова18.12.1881 г.р.
(Сорокина) Мария Антоновна01.04.1884 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
08.11.1878
Рождение ребёнка
18.12.1881
Дочь: (Сорокина) Евгения Антонова
Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
01.04.1884
Дочь: (Сорокина) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
10.09.1886
Дочь: (Сорокина) Вера Антоновна
Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
06.11.1889
Дочь: (Сорокин) Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
14.03.1892
Дочь: (Сорокина (Св. 10.08.36 И 8.09.39)) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
04.06.1895
Сын: Сорокин Петр Антонов
Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна
Бракосочетание
12.07.1895
Смерть
Неизвестно