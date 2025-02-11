Сорокин Антон Семенов 02.12.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Антон Семенов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.12.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сорокин Семен Кириллов12.04.1826 г.р.
Мать
Сорокина Феодосия Потаповна1823 г.р.
Супруги
Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна1860 г.р.
(Вдова Из Евлашева) Анастасия Митрофановна1856 г.р.
Дети
(Сорокина) Евгения Антонова18.12.1881 г.р.
(Сорокина) Мария Антоновна01.04.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1850

Отец: Сорокин Семен Кириллов

Мать: Сорокина Феодосия Потаповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Бракосочетание
08.11.1878

Жена: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.12.1881

Дочь: (Сорокина) Евгения Антонова

Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
01.04.1884

Дочь: (Сорокина) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
10.09.1886

Дочь: (Сорокина) Вера Антоновна

Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
06.11.1889

Дочь: (Сорокин) Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: (Сорокина (Св. 10.08.36 И 8.09.39)) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
04.06.1895

Сын: Сорокин Петр Антонов

Мать ребёнка: Сорокина (Юртаева) Анастасия Филипповна

Бракосочетание
12.07.1895

Жена: (Вдова Из Евлашева) Анастасия Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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