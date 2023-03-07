(Юртаева) Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти14.06.1895
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Юртаев Филипп Ермолаев
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1878
Рождение ребёнка
18.12.1881
Дочь: Евгения Антонова
Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов
Рождение ребёнка
01.04.1884
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов
Рождение ребёнка
10.09.1886
Дочь: Вера Антоновна
Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов
Рождение ребёнка
06.11.1889
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов
Рождение ребёнка
14.03.1892
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов
Рождение ребёнка
04.06.1895
Сын: Сорокин Петр Антонов
Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов
Смерть
14.06.1895