(Юртаева) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юртаева) Анастасия Филипповна

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

14.06.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Юртаев Филипп Ермолаев

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1878

Муж: Сорокин Антон Семенов

Рождение ребёнка
18.12.1881

Дочь: Евгения Антонова

Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов

Рождение ребёнка
01.04.1884

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов

Рождение ребёнка
10.09.1886

Дочь: Вера Антоновна

Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов

Рождение ребёнка
06.11.1889

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов

Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов

Рождение ребёнка
04.06.1895

Сын: Сорокин Петр Антонов

Отец ребёнка: Сорокин Антон Семенов

Смерть
14.06.1895
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