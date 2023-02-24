Сорокин Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
14.02.1883
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1887
Сын: Сорокин (сызрань?) Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1889
Смерть
Неизвестно