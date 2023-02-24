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Сорокин Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сорокин Семен Кириллов

Мать: Сорокина Феодосия Потаповна

Бракосочетание
14.02.1883

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1887

Сын: Сорокин (сызрань?) Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Сорокин (челябинск Св. О Бр. Высл. 19.01.1971) Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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