(Иванова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Мать: Ксения Петровна
Бракосочетание
10.?.1904
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Гордеев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Гордеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1908
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Гордеев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно