(Иванова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович

Мать: Ксения Петровна

Бракосочетание
10.?.1904

Муж: Гордеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Гордеев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Гордеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1908

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Гордеев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно