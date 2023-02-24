Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.06.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1855

Отец: Гаврила Дмитриев

Мать: Матрена Матвеева

Рождение ребёнка
16.12.1879

Сын: Иванов- Гаврилов- Дмитриев Петр Петрович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
30.10.1881

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1886

Сын: Иванов- Дмитриев Иван Петрович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
07.08.1890

Сын: Иванов- Дмитриев Матвей Петрович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
10.07.1899

Дочь: Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Смерть
Неизвестно
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