Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около ?.06.1855
Отец: Гаврила Дмитриев
Мать: Матрена Матвеева
Рождение ребёнка
16.12.1879
Сын: Иванов- Гаврилов- Дмитриев Петр Петрович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
30.10.1881
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
29.04.1886
Сын: Иванов- Дмитриев Иван Петрович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
07.08.1890
Сын: Иванов- Дмитриев Матвей Петрович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1899
Дочь: Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно