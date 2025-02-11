(Пелагея Кириллова) Меланья Меланья/ Пелагея Кириллова
женский, родилась 1817
умерла 31.05.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)
Дочь: Наталья Семенова
Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)
Дочь: (Гордеева) Мария Семенова
Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)
Сын: Гордеев Егор Билетный Солдат Семенович
Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)
Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)
Сын: Гордеев Григорий Билетный Солдат Семенович
Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)
Сын: Гордеев Алипий Алипий/ Алексей Семёнов / Евлентий/ Евсигней Семенович
Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)