(Пелагея Кириллова) Меланья Меланья/ Пелагея Кириллова 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

(Пелагея Кириллова) Меланья Меланья/ Пелагея Кириллова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1817

умерла 31.05.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Гордеев Василий Семенов1841 г.р.
Наталья Семенова1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гордеев Василий Семенов

Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Семенова

Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Гордеева) Мария Семенова

Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.03.1848

Сын: Гордеев Егор Билетный Солдат Семенович

Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
08.05.1851

Сын: Гордеев Иван Семенович

Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.01.1854

Сын: Гордеев Григорий Билетный Солдат Семенович

Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Гордеев Алипий Алипий/ Алексей Семёнов / Евлентий/ Евсигней Семенович

Отец ребёнка: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
31.05.1867
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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