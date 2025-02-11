Гордеев Василий Семенов
мужской, родился 1841, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.04.1895, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Дети
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Отец: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)
Мать: (Пелагея Кириллова) Меланья Меланья/ Пелагея Кириллова
Дочь: (Гордеева) Федосия Васильевна
Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна
Сын: Гордеев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна
Сын: Гордеев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна
Дочь: (Гордеева) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна
Дочь: (Гордеева) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна
Дочь: (Гордеева) Васса Васильевна
Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна
Сын: Гордеев Св Во О Бр. Выд В 1937 Семен Васильевич
Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна