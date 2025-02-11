Гордеев Василий Семенов 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Гордеев Василий Семенов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1841, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.04.1895, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)1818 г.р.
Мать
(Пелагея Кириллова) Меланья Меланья/ Пелагея Кириллова1817 г.р.
Супруги
Гордеева Мария Сафроновна1841 г.р.
Дети
(Гордеева) Федосия Васильевна27.05.1868 г.р.
Гордеев Степан Васильевич22.11.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Гордеев Семен Корниллович/ Кирилловч/ (Семен Гордеев)

Мать: (Пелагея Кириллова) Меланья Меланья/ Пелагея Кириллова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Бракосочетание
11.11.1860

Жена: Гордеева Мария Сафроновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.05.1868

Дочь: (Гордеева) Федосия Васильевна

Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.11.1870

Сын: Гордеев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Гордеев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.05.1879

Дочь: (Гордеева) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.05.1879

Дочь: (Гордеева) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.08.1880

Дочь: (Гордеева) Васса Васильевна

Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.05.1884

Сын: Гордеев Св Во О Бр. Выд В 1937 Семен Васильевич

Мать ребёнка: Гордеева Мария Сафроновна

Смерть
21.04.1895
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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