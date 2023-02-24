Гордеев Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872
Отец: Гордеев Василий Семенов
Мать: Мария Сафроновна
Бракосочетание
16.01.1894
Жена: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
15.10.1894
Сын: Гордеев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
04.06.1898
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
01.08.1900
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
18.03.1903
Сын: Гордеев Гаврил Степанович
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
11.11.1905
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Гордеев Георгий Степанович
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
18.05.1913
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
25.01.1916
Сын: Гордеев Василий Степанович
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
09.05.1917
Мать ребёнка: Феодосия Александровна
Смерть
Неизвестно