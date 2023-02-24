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Гордеев Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872

Отец: Гордеев Василий Семенов

Мать: Мария Сафроновна

Бракосочетание
16.01.1894

Жена: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
15.10.1894

Сын: Гордеев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
04.06.1898

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
01.08.1900

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
18.03.1903

Сын: Гордеев Гаврил Степанович

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
11.11.1905

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Гордеев Георгий Степанович

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
18.05.1913

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1916

Сын: Гордеев Василий Степанович

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
09.05.1917

Сын: Гордеев Федор Степанович

Мать ребёнка: Феодосия Александровна

Смерть
Неизвестно
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