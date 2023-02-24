Гордеев св во о бр. выд в 1937 Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1884
Отец: Гордеев Василий Семенов
Мать: Мария Сафроновна
Бракосочетание
23.?.1904
Жена: Акулина Акимовна
Рождение ребёнка
05.08.1905
Мать ребёнка: Акулина Акимовна
Рождение ребёнка
28.07.1912
Сын: Гордеев Василий Семенович
Мать ребёнка: Акулина Акимовна
Рождение ребёнка
05.08.1914
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Акимовна
Смерть
Неизвестно