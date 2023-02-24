Гордеев св во о бр. выд в 1937 Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев св во о бр. выд в 1937 Семен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1884

Отец: Гордеев Василий Семенов

Мать: Мария Сафроновна

Бракосочетание
23.?.1904

Жена: Акулина Акимовна

Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Гордеев Матвей Семенович

Мать ребёнка: Акулина Акимовна

Рождение ребёнка
28.07.1912

Сын: Гордеев Василий Семенович

Мать ребёнка: Акулина Акимовна

Рождение ребёнка
05.08.1914

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Акимовна

Смерть
Неизвестно
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