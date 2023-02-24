Гордеев Семен Гордеевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Семен Гордеевич?

Гордеев Семен Гордеевич?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 03.07.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кирилл Кузьмин Корнила Кузьмин

Мать: Аксинья Козьмина

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гордеев Василий Семенов

Мать ребёнка: Меланья Кириллова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Семенова

Мать ребёнка: Меланья Кириллова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Меланья Кириллова

Рождение ребёнка
29.03.1848

Сын: Гордеев Георгий Семенович

Мать ребёнка: Меланья Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Гордеев Иван Семенович

Мать ребёнка: Меланья Кириллова

Рождение ребёнка
07.01.1854

Сын: Гордеев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Меланья Кириллова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гордеев Евсигней Семенович

Мать ребёнка: Меланья Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Гордеев Алипий Семенович

Мать ребёнка: Меланья Кириллова

Смерть
До 03.07.1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close