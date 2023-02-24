Гордеев Семен Гордеевич?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиДо 03.07.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кирилл Кузьмин Корнила Кузьмин
Мать: Аксинья Козьмина
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Меланья Кириллова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Семенова
Мать ребёнка: Меланья Кириллова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Меланья Кириллова
Рождение ребёнка
29.03.1848
Сын: Гордеев Георгий Семенович
Мать ребёнка: Меланья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Меланья Кириллова
Рождение ребёнка
07.01.1854
Сын: Гордеев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Меланья Кириллова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гордеев Евсигней Семенович
Мать ребёнка: Меланья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Меланья Кириллова
Смерть
До 03.07.1860