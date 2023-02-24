Гордеев Георгий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1848
Дата смерти26.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1848
Отец: Гордеев Семен Гордеевич?
Мать: Меланья Кириллова
Бракосочетание
10.11.1867
Жена: Евлампия Михайловна
Рождение ребёнка
07.11.1868
Мать ребёнка: Евлампия Михайловна
Рождение ребёнка
06.10.1879
Мать ребёнка: Евлампия Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1882
Мать ребёнка: Евлампия Михайловна
Смерть
26.04.1884
Причина смерти: горячка