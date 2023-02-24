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Гордеев Георгий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1848

Дата смерти

26.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1848

Отец: Гордеев Семен Гордеевич?

Мать: Меланья Кириллова

Бракосочетание
10.11.1867

Жена: Евлампия Михайловна

Рождение ребёнка
07.11.1868

Сын: Гордеев Федор Егорович

Мать ребёнка: Евлампия Михайловна

Рождение ребёнка
06.10.1879

Сын: Гордеев Сергей Егорович

Мать ребёнка: Евлампия Михайловна

Рождение ребёнка
12.05.1882

Сын: Гордеев Федор Егорович

Мать ребёнка: Евлампия Михайловна

Смерть
26.04.1884
Причина смерти: горячка
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