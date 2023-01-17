Евлампия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1867
Рождение ребёнка
07.11.1868
Отец ребёнка: Гордеев Георгий Семенович
Рождение ребёнка
06.10.1879
Отец ребёнка: Гордеев Георгий Семенович
Рождение ребёнка
12.05.1882
Отец ребёнка: Гордеев Георгий Семенович
Смерть
Неизвестно