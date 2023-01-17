Евлампия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлампия Михайловна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1867

Муж: Гордеев Георгий Семенович

Рождение ребёнка
07.11.1868

Сын: Гордеев Федор Егорович

Отец ребёнка: Гордеев Георгий Семенович

Рождение ребёнка
06.10.1879

Сын: Гордеев Сергей Егорович

Отец ребёнка: Гордеев Георгий Семенович

Рождение ребёнка
12.05.1882

Сын: Гордеев Федор Егорович

Отец ребёнка: Гордеев Георгий Семенович

Смерть
Неизвестно
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