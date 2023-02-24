Гордеев Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1879
Отец: Гордеев Георгий Семенович
Мать: Евлампия Михайловна
Бракосочетание
05.?.1897
Жена: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1898
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1902
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Гордеев (чарджоу) Св О Р. Выд 4.01.1940 Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1907
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1910
Сын: Гордеев (горький?) Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1912
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1915
Сын: Гордеев Красноярский Край, Даурский Р-Н Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна
Смерть
Неизвестно