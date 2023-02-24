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Гордеев Сергей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1879

Отец: Гордеев Георгий Семенович

Мать: Евлампия Михайловна

Бракосочетание
05.?.1897

Жена: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1898

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Гордеев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Гордеев (чарджоу) Св О Р. Выд 4.01.1940 Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1907

Сын: Гордеев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1910

Сын: Гордеев (горький?) Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Гордеев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1915

Сын: Гордеев Красноярский Край, Даурский Р-Н Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Ефросиния Ивановна

Смерть
Неизвестно
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