Гордеев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Иван Сергеевич

Гордеев Иван Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1912

Дата смерти

08.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
До 1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1912

Отец: Гордеев Сергей Егорович

Мать: Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Гордеев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
29.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Павловна

г.Порт-Артур
Рождение ребёнка
До 1948

Сын: Гордеев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
07.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Клавдия Павловна

Смерть
08.07.1983
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close