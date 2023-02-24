Гордеев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1912
Дата смерти08.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1912
Отец: Гордеев Сергей Егорович
Мать: Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1938
Сын: Гордеев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
29.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Павловна
г.Порт-Артур
Рождение ребёнка
До 1948
Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
07.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1983
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область