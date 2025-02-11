Гордеева (Бакаева) Клавдия Павловна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Гордеева (Бакаева) Клавдия Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1914, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 18.11.1981, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич02.08.1912 г.р.
Дети
Гордеев Михаил Иванович1935 г.р.
Гордеев Анатолий Иванович14.08.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гордеев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич

Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Гордеев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич

Рождение ребёнка
29.08.1948

Сын: Гордеев (Барановка) Николай Иванович

Отец ребёнка: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич

г. Порт-Артур, Китай

Рождение ребёнка
07.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич

Смерть
18.11.1981
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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