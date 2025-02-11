Гордеева (Бакаева) Клавдия Павловна
женский, родилась 1914, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 18.11.1981, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич02.08.1912 г.р.
Дети
Гордеев Михаил Иванович1935 г.р.
Гордеев Анатолий Иванович14.08.1938 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич
Рождение ребёнка
14.08.1938
Сын: Гордеев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич
Рождение ребёнка
29.08.1948
Сын: Гордеев (Барановка) Николай Иванович
Отец ребёнка: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич
г. Порт-Артур, Китай
Рождение ребёнка
07.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Иван Уч. Вов Сергеевич
Смерть
18.11.1981
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область