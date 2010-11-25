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Гордеев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1938

Дата смерти

25.11.2010

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1938

Отец: Гордеев Иван Сергеевич

Мать: Гордеева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
10.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Нина Гавриловна

с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
30.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Нина Гавриловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Нина Гавриловна

Смерть
25.11.2010
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