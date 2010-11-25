Гордеев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1938
Дата смерти25.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1938
Отец: Гордеев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
10.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Нина Гавриловна
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
30.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Нина Гавриловна
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Нина Гавриловна
Смерть
25.11.2010