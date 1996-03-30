Гордеева (Сараева) Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Сараева) Нина Гавриловна

Место рождения

с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области

Дата рождения

01.12.1941

Дата смерти

30.03.1996

Пол

Женский

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941

Отец: Сараев Гаврил Михайлович

Мать: Сараева Елена Григорьевна

с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
10.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Анатолий Иванович

с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
30.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Анатолий Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Анатолий Иванович

Смерть
30.03.1996
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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