Гордеева (Сараева) Нина Гавриловна
Место рожденияс. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Дата рождения01.12.1941
Дата смерти30.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941
с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
10.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Анатолий Иванович
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
30.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1996
Похороны
Неизвестно