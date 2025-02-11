Сараев Гаврил Михайлович Около 1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараев Гаврил Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1909

умер 13.01.1942, Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Прохорова) Анна Степановна1875 г.р.
Отец
Сараев Михаил Уч Пмв Уаров01.11.1876 г.р.
Дети
Сараев Константин Гаврилович17.08.1927 г.р.
(Сараева) Екатерина Гавриловна1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Сараев Михаил Уч Пмв Уаров

Мать: (Прохорова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
17.08.1927

Сын: Сараев Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Сараева (Болонова) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Сараева) Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Сараева (Болонова) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
05.02.1939

Дочь: Дудаева (Сараева) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Сараева (Болонова) Елена Григорьевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.12.1941

Дочь: Гордеева (Сараева) Нина Гавриловна

Мать ребёнка: Сараева (Болонова) Елена Григорьевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.01.1942
Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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