Сараев Гаврил Михайлович
мужской, родился Около 1909
умер 13.01.1942, Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Прохорова) Анна Степановна1875 г.р.
ОтецСараев Михаил Уч Пмв Уаров01.11.1876 г.р.
Дети
Сараев Константин Гаврилович17.08.1927 г.р.
(Сараева) Екатерина Гавриловна1936 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Рождение ребёнка
17.08.1927
Сын: Сараев Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Сараева (Болонова) Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Сараева) Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Сараева (Болонова) Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
05.02.1939
Дочь: Дудаева (Сараева) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Сараева (Болонова) Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
01.12.1941
Дочь: Гордеева (Сараева) Нина Гавриловна
Мать ребёнка: Сараева (Болонова) Елена Григорьевна
Смерть
13.01.1942
Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно