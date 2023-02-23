(Прохорова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.?.1896
Муж: Сараев Михаил Уаров
Рождение ребёнка
28.08.1898
Отец ребёнка: Сараев Михаил Уаров
Рождение ребёнка
15.07.1900
Дочь: Юлитта Михайловна
Отец ребёнка: Сараев Михаил Уаров
Рождение ребёнка
14.07.1904
Отец ребёнка: Сараев Михаил Уаров
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Сараев Михаил Уаров
Смерть
Неизвестно