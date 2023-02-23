(Прохорова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прохорова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.?.1896

Муж: Сараев Михаил Уаров

Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Сараев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Сараев Михаил Уаров

Рождение ребёнка
15.07.1900

Дочь: Юлитта Михайловна

Отец ребёнка: Сараев Михаил Уаров

Рождение ребёнка
14.07.1904

Сын: Сараев Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Сараев Михаил Уаров

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Сараев Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Сараев Михаил Уаров

Смерть
Неизвестно
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