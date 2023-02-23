Сараева Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1908
Дата смерти27.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Гаврил Михайлович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1941
Дочь: Гордеева Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Сараев Гаврил Михайлович
с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Смерть
27.06.1985
Село Давыдовка Николаевского района Ульяновской области