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Сараева Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1908

Дата смерти

27.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Гаврил Михайлович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1941

Дочь: Гордеева Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Сараев Гаврил Михайлович

с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Смерть
27.06.1985
Село Давыдовка Николаевского района Ульяновской области
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