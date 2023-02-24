Игушкин (Алтай) Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкин (Алтай) Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1911

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1911

Отец: Игушкин (алтай) Василий Федорович

Мать: Васса Григорьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Игушкин (алтай) Григорий Александрович

Мать ребёнка: Игушкина Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игушкина Елена Васильевна

Смерть
?.03.1944
Причина смерти: пропал б/в
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