Игушкин (Алтай) Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1911
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1911
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Игушкин (алтай) Григорий Александрович
Мать ребёнка: Игушкина Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1944
Причина смерти: пропал б/в