Игушкина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Игушкин (алтай) Григорий Александрович
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975