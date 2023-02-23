Игушкина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Игушкин (алтай) Григорий Александрович

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин (алтай) Александр Васильевич

Смерть
1975
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