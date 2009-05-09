Игушкин (Алтай) Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти09.05.2009
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
14.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.2009