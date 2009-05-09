Игушкин (Алтай) Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкин (Алтай) Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

09.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Игушкин (алтай) Александр Васильевич

Мать: Игушкина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.2009
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