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Ирина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

15.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Отец ребёнка: Дмитриевич Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сорокин Василий Никитин

Отец ребёнка: Дмитриевич Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Дмитриевич Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Дмитриевич Никита Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевич Никита Дмитриевич

Смерть
15.03.1867
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