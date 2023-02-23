Ирина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти15.03.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин
Отец ребёнка: Дмитриевич Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Дмитриевич Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Дмитриевич Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Дмитриевич Никита Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1867