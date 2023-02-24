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Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Сорокин Василий Никитин

Мать: Сорокина Феодосия Яковлевна

Бракосочетание
20.?.1893

Жена: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
17.03.1897

Сын: Никашкин- Сорокин Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.1899

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Никашкин- Сорокин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.1902

Сын: Никашкин (исфара Ленинобадск Обл.)) Аким- Иванович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1905

Сын: Никашкин Федор Иванович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
01.07.1906

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Никашкин Павел Иванович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.1915

Дочь: (евлашево) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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