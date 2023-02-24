Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
20.?.1893
Жена: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1897
Сын: Никашкин- Сорокин Гаврил Иванович
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
03.06.1899
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Никашкин- Сорокин Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1902
Сын: Никашкин (исфара Ленинобадск Обл.)) Аким- Иванович
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1905
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1906
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.1915
Дочь: (евлашево) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно