(Инюшева (Юношева)) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Инюшева (Юношева)) Александра Николаевна

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Место рождения

д. Холстовка

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Холстовка
Бракосочетание
20.?.1893

Муж: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1897

Сын: Никашкин- Сорокин Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1899

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Никашкин- Сорокин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1902

Сын: Никашкин (исфара Ленинобадск Обл.)) Аким- Иванович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1905

Сын: Никашкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1906

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Никашкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.01.1915

Дочь: (евлашево) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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