(Инюшева (Юношева)) Александра Николаевна
Место рожденияд. Холстовка
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Холстовка
Бракосочетание
20.?.1893
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1897
Сын: Никашкин- Сорокин Гаврил Иванович
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1899
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Никашкин- Сорокин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1902
Рождение ребёнка
15.01.1905
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1906
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1915
Дочь: (евлашево) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно