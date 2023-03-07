Федосья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Яков Дементьевич
Мать: Марья Андреевна
Бракосочетание
23.01.1863
Муж: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
19.12.1863
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно