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Федосья Яковлевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Яков Дементьевич

Мать: Марья Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1863

Муж: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
19.12.1863

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно
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