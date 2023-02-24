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(падчерица Василия) Агафья Васильевна

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Место рождения

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

06.02.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1867

Отец: Иван Ефимович

Мать: Сорокина Феодосия Яковлевна

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1886

Муж: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
Около 15.12.1887

Сын: Нуштаев- Игушкин Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
02.12.1889

Сын: Нуштаев- Игушкин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Нуштаев- Игушкин Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
14.06.1893

Дочь: Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
08.04.1896

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
08.04.1896

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
10.02.1900

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
22.03.1903

Сын: Нуштаев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
10.06.1904

Дочь: Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
28.08.1906

Сын: Нуштаев- Игушкин Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
24.12.1907

Сын: Нуштаев Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович

Смерть
Неизвестно
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