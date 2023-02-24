(падчерица Василия) Агафья Васильевна
Место рожденияДеревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения06.02.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Иван Ефимович
Сын: Нуштаев- Игушкин Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Сын: Нуштаев- Игушкин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Сын: Нуштаев- Игушкин Захар Сергеевич
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Дочь: Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Дочь: Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Сын: Нуштаев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Дочь: Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Сын: Нуштаев- Игушкин Семен Сергеевич
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович
Сын: Нуштаев Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Нуштаев- Игушкин Сергей Антонович