село Николай-Поле — Familio

Николай-Поле

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Николайфельдская волость
37. Николайфельд, колония немцев, при балке Широкой, дворов 33, жителей 199, волостное правление (уездный город в 47 верстах), молитвенный дом менонитов, школа, колен. за Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Николайфельдская волость
колония Николайфельд1311380362078028121614

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Николайпольская волость
1Николайполь (Николайфельд)ч. в.345567122

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9120Миколай-Полеселоцентр сільської радир-н Запорізькийсільрада Миколай-Пільська

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