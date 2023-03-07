Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Андреевна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

29.12.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.01.1831

Муж: Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Дементьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1843

Сын: Дементьев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
25.07.1845

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
01.05.1847

Сын: Еремей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
15.09.1854

Сын: Дементьев Поликарп Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
18.03.1860

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Дементьевич

Смерть
29.12.1882
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