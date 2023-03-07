Марья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти29.12.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1831
Муж: Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Дементьевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1843
Отец ребёнка: Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
25.07.1845
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
01.05.1847
Сын: Еремей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
15.09.1854
Сын: Дементьев Поликарп Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
18.03.1860
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Дементьевич
Смерть
29.12.1882