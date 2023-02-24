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Анна Яковлевна
Анна Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.1845
Дата смерти
До 1850
Пол
Женский
Отец
Яков Дементьевич
1814 г.р.
Мать
Марья Андреевна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1845
Отец:
Яков Дементьевич
Мать:
Марья Андреевна
Смерть
До 1850
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