Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1845

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1845

Отец: Яков Дементьевич

Мать: Марья Андреевна

Смерть
До 1850
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