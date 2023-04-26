Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Яков Дементьевич

Мать: Марья Андреевна

Смерть
Неизвестно