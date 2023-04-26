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Анна Яковлевна
Анна Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яков Дементьевич
1814 г.р.
Мать
Марья Андреевна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Яков Дементьевич
Мать:
Марья Андреевна
Смерть
Неизвестно
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