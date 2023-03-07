Мартемьянова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.?.1892
Рождение ребёнка
06.07.1897
Дочь: Загородняя Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
13.08.1900
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Болотская-Кондиенко Анна Ильинична
Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
20.08.1905
Дочь: Старухина Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич
Казахстан , Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Рождение ребёнка
19.02.1910
Сын: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич
Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич
Казахстан , Северо-Казахстанская обл., Манинский р-н, с. Белоцерковное
Смерть
Неизвестно