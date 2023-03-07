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Мартемьянова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1892

Муж: Мартемьянов Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
06.07.1897

Дочь: Загородняя Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1900

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Болотская-Кондиенко Анна Ильинична

Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Старухина Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мартемьянов Иван Ильич

Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич

Казахстан , Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Рождение ребёнка
19.02.1910

Сын: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич

Отец ребёнка: Мартемьянов Илья Сергеевич

Казахстан , Северо-Казахстанская обл., Манинский р-н, с. Белоцерковное
Смерть
Неизвестно
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