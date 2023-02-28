Загородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.07.1897

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897

Отец: Мартемьянов Илья Сергеевич

Мать: Мартемьянова Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Загородний Василий Захарович

Отец ребёнка: Загородний С. Белоцерковка Захар Семёнович

Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Рождение ребёнка
1934

Сын: Загородний Николай Захарович

Отец ребёнка: Загородний С. Белоцерковка Захар Семёнович

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загородний С. Белоцерковка Захар Семёнович

Смерть
1972
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