Загородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рождения06.07.1897
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897
Рождение ребёнка
1925
Сын: Загородний Василий Захарович
Отец ребёнка: Загородний С. Белоцерковка Захар Семёнович
Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Рождение ребёнка
1934
Сын: Загородний Николай Захарович
Отец ребёнка: Загородний С. Белоцерковка Захар Семёнович
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972