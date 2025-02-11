Загородний Николай Захарович
мужской, родился 1934, Казахстан
умер 2004
ОтецЗагородний С. Белоцерковка Захар Семёнович1896 г.р.
МатьЗагородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична06.07.1897 г.р.
Супруги
Загородний (Монастырная) Вера1932 г.р.
Дети
Белоносова (Загородняя) Надежда Николаевна22.09.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1953
Дочь: Белоносова (Загородняя) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Загородний (Монастырная) Вера
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загородний (Монастырная) Вера
Рождение ребёнка
07.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загородний (Монастырная) Вера
Смерть
2004