Загородний Николай Захарович 1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Загородний Николай Захарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1934, Казахстан

умер 2004

Отец
Загородний С. Белоцерковка Захар Семёнович1896 г.р.
Мать
Загородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична06.07.1897 г.р.
Супруги
Загородний (Монастырная) Вера1932 г.р.
Дети
Белоносова (Загородняя) Надежда Николаевна22.09.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Загородний С. Белоцерковка Захар Семёнович

Мать: Загородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична

Казахстан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загородний (Монастырная) Вера

Рождение ребёнка
22.09.1953

Дочь: Белоносова (Загородняя) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Загородний (Монастырная) Вера

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
25.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загородний (Монастырная) Вера

Рождение ребёнка
07.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загородний (Монастырная) Вера

Смерть
2004

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