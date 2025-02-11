Мартемьянов Илья Сергеевич
мужской, родился 20.07.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМартемьянов / Наумов Сергей 1Й Григорьевич1845 г.р.
МатьМартемьянова София ВасильевнаДо 1855 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: Загородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна
Дочь: (Мартемьянова) Васса Ильинична
Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна
Дочь: Болотская-Кондиенко (Мартемьянова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна
Дочь: Старухина (Мартемьянова) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна
Сын: Мартемьянов Иван Уч. Вов Ильич
Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна
Сын: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич
Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна