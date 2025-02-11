Мартемьянов Илья Сергеевич 20.07.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Илья Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.07.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Мартемьянов / Наумов Сергей 1Й Григорьевич1845 г.р.
Мать
Мартемьянова София ВасильевнаДо 1855 г.р.
Супруги
Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна1874 г.р.
Дети
Загородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична06.07.1897 г.р.
(Мартемьянова) Васса Ильинична13.08.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: Мартемьянов / Наумов Сергей 1Й Григорьевич

Мать: Мартемьянова София Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.11.1892

Жена: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1897

Дочь: Загородняя (Мартемьянова) Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.08.1900

Дочь: (Мартемьянова) Васса Ильинична

Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Болотская-Кондиенко (Мартемьянова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Старухина (Мартемьянова) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мартемьянов Иван Уч. Вов Ильич

Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна

Аккайын, Буландынский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
19.02.1910

Сын: Мартемьянов Макинск, Некрасова 40 Василий Ильич

Мать ребёнка: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна

Аккайын, Буландынский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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