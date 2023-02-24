Мартемьянов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти10.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Мартемьянов Григорий Алексеев
Мать: Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Мартемьянов Илья Сергеевич
Мать ребёнка: София Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Шалагина, Сатьянова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: София Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1879
Сын: Мартемьянов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: София Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1882
Сын: Мартемьянов Кузьма Сергеевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1883
Сын: Мартемьянов (белоцерковка) Амплей Сергеевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1886
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1889
Сын: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Сергеевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1892
Сын: Мартемьянов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1891