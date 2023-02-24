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Мартемьянов Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

10.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мартемьянов Григорий Алексеев

Мать: Ирина Спиридоновна

Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Мартемьянов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: София Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Шалагина, Сатьянова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: София Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1879

Сын: Мартемьянов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: София Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1882

Сын: Мартемьянов Кузьма Сергеевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1883

Сын: Мартемьянов (белоцерковка) Амплей Сергеевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1886

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1889

Сын: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1892

Сын: Мартемьянов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Ксения Ивановна

Смерть
10.01.1891
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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