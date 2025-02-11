Мартемьянов (Белоцерковка) Амплей / Алексей Сергеевич 29.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов (Белоцерковка) Амплей / Алексей Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.10.1883

умер 23.08.1914

Отец
Мартемьянов / Наумов Сергей 1Й Григорьевич1845 г.р.
Мать
Мартемьянова Ксения ИвановнаОколо 1858 г.р.
Супруги
(Сорокина) Вера Антоновна10.09.1886 г.р.
Дети
(Мартемьянова) Анастасия Алексеевна18.12.1904 г.р.
Мартемьянов (Макинск Ул. Урицкого 17) Иван Уч. Вов Амплеевич12.08.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1883

Отец: Мартемьянов / Наумов Сергей 1Й Григорьевич

Мать: Мартемьянова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Федор Или Василий

Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детей Не Было (Мартемьянова Кокчетав) Евдокия Евдокия/ Дуся

Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна

Бракосочетание
10.11.1902

Жена: (Сорокина) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
18.12.1904

Дочь: (Мартемьянова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
12.08.1906

Сын: Мартемьянов (Макинск Ул. Урицкого 17) Иван Уч. Вов Амплеевич

Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Мартемьянов Сергей Уч Вов Алексеевич

Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мартемьянов (Макинск Ул. Лесная Д. 23) Михаил Уч. Вов Амплеевич/ Алексеевич

Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна

Аккайын, Буландынский район, Акмолинская область

Смерть
23.08.1914

Причина смерти: от простуды

Похороны
Неизвестно

Белоцерковка

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