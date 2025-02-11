Мартемьянов (Белоцерковка) Амплей / Алексей Сергеевич
мужской, родился 29.10.1883
умер 23.08.1914
ОтецМартемьянов / Наумов Сергей 1Й Григорьевич1845 г.р.
МатьМартемьянова Ксения ИвановнаОколо 1858 г.р.
Супруги
(Сорокина) Вера Антоновна10.09.1886 г.р.
Дети
(Мартемьянова) Анастасия Алексеевна18.12.1904 г.р.
Мартемьянов (Макинск Ул. Урицкого 17) Иван Уч. Вов Амплеевич12.08.1906 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Федор Или Василий
Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Детей Не Было (Мартемьянова Кокчетав) Евдокия Евдокия/ Дуся
Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна
Бракосочетание
10.11.1902
Рождение ребёнка
18.12.1904
Дочь: (Мартемьянова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна
Рождение ребёнка
12.08.1906
Сын: Мартемьянов (Макинск Ул. Урицкого 17) Иван Уч. Вов Амплеевич
Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Мартемьянов Сергей Уч Вов Алексеевич
Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мартемьянов (Макинск Ул. Лесная Д. 23) Михаил Уч. Вов Амплеевич/ Алексеевич
Мать ребёнка: (Сорокина) Вера Антоновна
Аккайын, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
23.08.1914
Похороны
Неизвестно