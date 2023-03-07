Мартемьянов (Макинск ул. Урицкого 17) Иван Амплеевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1906
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1906
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Мартемьянова Марфа П.
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Марфа П.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартемьянова Марфа П.
Смерть
?.09.1941
Тульская обл.
Причина смерти: пропал без вести