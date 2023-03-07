Мартемьянов (Макинск ул. Урицкого 17) Иван Амплеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов (Макинск ул. Урицкого 17) Иван Амплеевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.08.1906

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1906

Отец: Мартемьянов (белоцерковка) Амплей Сергеевич

Мать: Вера Антоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Мартемьянова Марфа П.

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Марфа П.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Марфа П.

Смерть
?.09.1941
Тульская обл.
Причина смерти: пропал без вести
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