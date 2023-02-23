София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Мартемьянов Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Григорьевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Шалагина, Сатьянова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.01.1879
Сын: Мартемьянов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно