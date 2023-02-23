София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Мартемьянов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Шалагина, Сатьянова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.01.1879

Сын: Мартемьянов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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