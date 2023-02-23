Ирина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Спиридоновна

Ирина Спиридоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

10.06.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1844

Дочь: Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мартемьянов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
08.02.1847

Сын: Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мартемьянов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
20.12.1854

Сын: Мартемьянов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
29.09.1857

Дочь: Афимья Григорьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
26.03.1860

Сын: Мартемьянов Никит Григорьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Мартемьянов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев

Смерть
10.06.1884
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close