Ирина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти10.06.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1844
Дочь: Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мартемьянов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
08.02.1847
Сын: Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мартемьянов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
20.12.1854
Сын: Мартемьянов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
29.09.1857
Дочь: Афимья Григорьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
26.03.1860
Сын: Мартемьянов Никит Григорьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мартемьянов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Алексеев
Смерть
10.06.1884