Болотская-Кондиенко (Мартемьянова) Анна Ильинична 09.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Болотская-Кондиенко (Мартемьянова) Анна Ильинична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.02.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Макинск, Буландынский район, Акмолинская область

Отец
Мартемьянов Илья Сергеевич20.07.1873 г.р.
Мать
Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна1874 г.р.
Дети
Болотский НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1903

Отец: Мартемьянов Илья Сергеевич

Мать: Мартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотский Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область

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