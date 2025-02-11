Болотская-Кондиенко (Мартемьянова) Анна Ильинична
женский, родилась 09.02.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
ОтецМартемьянов Илья Сергеевич20.07.1873 г.р.
МатьМартемьянова (Сорокина) Евдокия Васильевна1874 г.р.
Дети
Болотский НиколайНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1903
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотский Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область