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Мартемьянов Иван Ильич

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Место рождения

Казахстан , Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка

Дата рождения

1907

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Мартемьянов Илья Сергеевич

Мать: Мартемьянова Евдокия Васильевна

Казахстан , Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мартемьянов Белоцерковка Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мартемьянова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Варвара Филипповна

Смерть
1983
Макинск ?
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