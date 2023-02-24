Мартемьянов Иван Ильич
Место рожденияКазахстан , Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Дата рождения1907
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Казахстан , Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мартемьянов Белоцерковка Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мартемьянова Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Варвара Филипповна
Смерть
1983
Макинск ?