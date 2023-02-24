Мартемьянов Белоцерковка Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Белоцерковка Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мартемьянов Иван Ильич

Мать: Мартемьянова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Мартемьянова Евгения

Смерть
Неизвестно
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