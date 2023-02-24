Мартемьянов Белоцерковка Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
20.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Мартемьянова Евгения
Смерть
Неизвестно