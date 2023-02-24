Сюлаев Максим Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1895
Отец: Сюлаев Мирон Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1919
Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
15.06.1924
Дочь: Тремасова Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
С 1924 по 1926
Дочь: Галкина Мария Максимовна
Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
24.11.1927
Дочь: Дорохова Клавдия
Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
26.07.1929
Дочь: Тимофеева Анна
Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Митронина Антонина
Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюлаева Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно
г. Чарджоу, Туркменской ССР