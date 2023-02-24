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Сюлаев Максим Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1895

Отец: Сюлаев Мирон Васильевич

Мать: Сюлаева Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1919

Сын: Сюлаев Иван Максимович

Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна

Рождение ребёнка
15.06.1924

Дочь: Тремасова Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
С 1924 по 1926

Дочь: Галкина Мария Максимовна

Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
24.11.1927

Дочь: Дорохова Клавдия

Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
26.07.1929

Дочь: Тимофеева Анна

Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Митронина Антонина

Мать ребёнка: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюлаева Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
г. Чарджоу, Туркменской ССР
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