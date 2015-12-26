Галкина (Сюлаева) Мария Максимовна
Место рожденияУльяновская область Николаевка
Дата рожденияС 1924 по 1926
Дата смерти26.12.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1924 по 1926
Отец: Сюлаев Максим Миронович
Мать: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
25.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
12.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галкин Алексей
Смерть
26.12.2015
г. Туркменабат