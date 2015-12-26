Галкина (Сюлаева) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Сюлаева) Мария Максимовна

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Место рождения

Ульяновская область Николаевка

Дата рождения

С 1924 по 1926

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1924 по 1926

Отец: Сюлаев Максим Миронович

Мать: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
25.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
12.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Алексей

Смерть
26.12.2015
г. Туркменабат
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