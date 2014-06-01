Митронина (Сюлаева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митронина (Сюлаева) Антонина

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Место рождения

Ульяновская область Николаевка

Дата рождения

07.11.1934

Дата смерти

?.06.2014

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934

Отец: Сюлаев Максим Миронович

Мать: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
17.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Смерть
?.06.2014
г. Кимры, Тверская область
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