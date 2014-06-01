Митронина (Сюлаева) Антонина
Место рожденияУльяновская область Николаевка
Дата рождения07.11.1934
Дата смерти?.06.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934
Отец: Сюлаев Максим Миронович
Мать: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
17.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Смерть
?.06.2014
г. Кимры, Тверская область